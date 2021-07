Motoristas sem CNH batem na Dutra, em Resende

Um acidente envolveu dois veículos, um Kia Sportage e um Fiat Palio, na madrugada desta segunda-feira, por volta das 00h30min, no km 306, da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, em Resende.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) os veículos ficaram avariados, mas ninguém ficou ferido. Durante inspeção, os policiais rodoviários federais, constataram que os dois motoristas não em a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Os agentes também constataram que os dois estavam com sinais visíveis de embriaguez ao volante. Submetido ao teste de bafômetro, o condutor, de 34 anos, foi preso após o teste de bafômetro.

O homem de 28 anos, que dirigia o Sportage descartou a possibilidade de passar pelo teste. Depois concordou e o teste foi feito constatando o estado de embriaguez ao volante. Uma fiança foi arbitrada.

Os condutores foram multados pelas infrações: o do Sportage recebeu muitas no valor total de R$ 6.750. Já o motorista do Palio foi multado em R$ 5.184,22 e teve o carro apreendido, pois está com licenciamento vencido. O Sportage não tem nenhuma restrição, sendo liberado para ser removido por um guincho acionado pela seguradora do condutor. (Fotos: PRF)