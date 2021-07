Ônibus tomba e cai em ribanceira, em Rio Claro

Um ônibus transportando trabalhadores da Brasfels tombou por uma ribanceira, no início da manhã de hoje (12) quando seguia para Angra dos Reis. Segundo as primeiras informações do Batalhão Rodoviário da Polícia Militar, o acidente foi no trecho do km 26 da RJ-155 (Rodovia Saturnino Braga), entre Rio Claro e o distrito de Lídice. Após a queda, o ônibus parou dentro de um rio.

Também pelo que foi informado à PM, haveria 24 pessoas feridas, uma em estado grave, mas a informação ainda não tinha sido confirmada até o momento desta publicação devido às dificuldades de comunicação com a equipe que se encontra no local do acidente. Os bombeiros e o Samu também foram acionados.

Esta notícia vai ser atualizada assim que houver mais informações. Matéria: Foco Regional