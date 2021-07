A Secretaria de Saúde do Município de Volta Redonda registrou nesta terça-feira, mais quatro óbitos por coronavírus. O total na pandemia subiu para 1.064.

Segundo informações do prefeitura, houve um aumento de 505 no total de casos confirmados, que passaram de 44.128 para 34.633. No entanto, a ocupação de leitos hospitalares públicos e privados continua abaixo de 30%.