Trinta obras premiadas em edições anteriores do Salão de Humor ficam no local até o próximo dia 25 de julho

O CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) Dom Bosco, em Volta Redonda, é o terceiro local beneficiado pelo programa da Secretaria Municipal de Cultura (SMC) de levar cultura para espaços que não recebiam exposições de arte com o objetivo de facilitar o acesso a ampliar o público. A primeira mostra do “Cultura Mais Perto” inclui 30 caricaturas premiadas em edições anteriores do Salão de Humor de Volta Redonda.

De acordo com o secretário de Cultura, Anderson de Souza, a exposição já esteve no Centro POP, na sede da Apadefi (Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Físicos), no Retiro, e agora vai passar por diversas unidades de CRAS, priorizando os bairros periféricos. “Em menos de dois meses de implantado, acreditamos que o ‘Cultura Mais Perto’ já alcançou um público de mais de 250 pessoas”, disse, lembrando que os asilos da cidade também devem ser beneficiados.

A “Exposição de Caricaturas” fica no CRAS Dom Bosco até o dia 25 de julho. A caricatura é um desenho com gênero discursivo enfatizando e exagerando as características físicas ou comportamentais de pessoas. As caricaturas expostas na unidade são coloridas e bem-humoradas nas quais personalidades como Madonna, Chaves, Ronaldinho Gaúcho, Chico Buarque, entre outros foram homenageados. Secom/PMVR