Prefeitura de Resende monta cronograma de vacinação contra a covid-19

Calendário inclui horário estendido para a população geral acima de 39 anos, que faz parte ou não da cobertura dos postos de saúde, nesta terça-feira, dia 13

A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, segue com o Plano Municipal de Vacinação contra a Covid-19. Para os próximos dias, o governo municipal já programou etapas importantes neste processo de imunização, tendo como diferencial a aplicação de vacinas anticovid no horário estendido, das 17h às 21h, em algumas unidades de saúde da cidade.

Nesta terça-feira, dia 13, das 8h ao meio-dia, todos os postos de saúde estarão disponíveis para a vacinação contra o novo coronavírus da população geral com 39 anos ou mais (remanescentes), que são cobertos pela Estratégia Saúde da Família (ESF), sem necessidade de agendamento. Este público, que receberá a primeira dose do imunizante anticovid, deverá apresentar documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência de Resende e cartão do SUS (Sistema Único de Saúde).

Ainda na terça, dia 13, será montado um esquema especial para imunizar pessoas a partir de 39 anos, que fazem parte ou não da cobertura da ESF, em alguns postos de saúde do município, no horário estendido. Esta etapa da vacinação ocorrerá nas seguintes unidades: Policlínica Manejo; Clínica da Família; Unidade de Saúde da Família (USF) Paraíso; e USF Cidade Alegria (Caixa D´Água). Quem se encaixar neste grupo, deverá levar identidade com foto, CPF e comprovante de residência de Resende.

O prefeito de Resende, Diogo Balieiro Diniz, enfatizou que a cidade está cada vez mais protegida contra o vírus, que já dizimou milhares de pessoas.

— Resende segue muito dedicada na luta contra a doença, com novo calendário para a imunização de moradores nesta semana. O município já atingiu 65% da população vacinável com a primeira dose aplicada. Além disso, ganhou destaque como um dos primeiros municípios do País a imunizar os profissionais da Educação, da Educação Infantil ao Ensino Superior, no mês de abril. Com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal, haverá vacinação no horário estendido, das 17h às 21h, em algumas unidades, buscando alcançar uma camada da população que não consegue ir até os polos de imunização durante o horário de expediente. É fundamental lembrar que, mesmo após a vacinação, todos devem continuar seguindo as medidas de segurança sanitária, tais como: uso de máscaras de proteção; higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel 70%; e distanciamento social adequado – frisa.

GARANTIA DA EFICÁCIA: DIA DA SEGUNDA DOSE

Nesta quarta-feira e quinta-feira, dias 14 e 15 de julho, haverá a aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca para dois públicos diferentes. No dia 14, as equipes de todos os postos de saúde vão aplicar a segunda dose em idosos acima de 60 anos, que receberam a primeira no dia 21 de abril. No mesmo dia, os profissionais da segurança pública (agentes da Guarda Civil Municipal e da Polícia Civil) receberão a segunda dose no Posto do Estado, no Centro; este grupo recebeu a primeira dose no dia 22 de abril.

No dia 15, será o segundo dia de aplicação da segunda dose em idosos acima de 60 anos, imunizados com a primeira no dia 21 de abril, em todos os postos. No mesmo dia, os profissionais da segurança pública (agentes da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal) receberão a segunda dose no Posto do Estado, no Centro; este grupo recebeu a primeira dose no dia 22 de abril.

O secretário municipal de Saúde, Tande Vieira, fez um alerta para as pessoas que devem ficar atentas para completar a eficácia da imunização contra a Covid-19 com a segunda dose. “Quem já tomou a primeira dose da vacina anticovid, deve ficar atento para não perder a data da segunda aplicação, visando garantir a eficácia completa contra a doença. A data da segunda dose fica registrada no cartão de vacinação, que deve ser apresentado na hora da aplicação, juntamente com os documentos de praxe, que são: a identidade com a foto; o CPF; o comprovante de residência de Resende; e o cartão do SUS (se tiver). Vale frisar que o cadastro no site institucional da Prefeitura de Resende (www.resende.rj.gov.br) continua aberto para a população geral a partir de 35 anos, que reside fora da área de cobertura da ESF. A resposta do cadastro com o agendamento para a imunização contra a Covid-19 deve ser aguardada, lembrando que a confirmação não ocorre de imediato em razão da relação de pessoas com a faixa etária existente e o número de doses da vacina disponibilizadas, gradualmente, pelo Ministério da Saúde. As pessoas com menos de 35 anos de idade devem aguardar a abertura do cadastro para a faixa etária correspondente. Em regra, os moradores, que possuem cobertura da Estratégia Saúde da Família, não precisam se cadastrar. Este público deve esperar a divulgação da sua faixa etária para se dirigir ao posto de saúde”, reforça.