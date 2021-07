PRF detém motorista com veículo de locadora, na Dutra, em Piraí

Um motorista conduzindo um veículo Chevrolet/Onix com placa de Belo Horizonte, foi flagrado conduzindo o veículo de uma locadora na segunda-feira, por volta das 16 horas, no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, em Piraí.

Durante fiscalização da Equipe da 7ª Delegacia, no bairro Caiçara, os agentes constataram que o veículo pertence a uma locadora de veículo com registro de ocorrência policial em 9 de julho de 2021, por apropriação indébita.

Durante revista no interior do automóvel, os agentes encontrado duas obras de arte sem qualquer documentação fiscal ou de comprovação de procedência. O motorista alegou que as obras pertenciam ao seu patrão que estaria viajando em outro veículo, mas não conseguiu provar nada para os policiais.

O suspeito foi detido e levado para a Delegacia de Polícia, de Piraí, para as providências cabíveis. A pena por apropriação indébita pode ser de um a quatro anos de prisão e multa.