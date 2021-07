Apresentação online faz parte do projeto ‘Juntos pela Cultura’, uma parceria entre Secretaria de Cultura, Fundação CSN e GACEMSS

Volta Redonda completará no dia 17 de julho 67 anos de emancipação. E, para celebrar, a data terá um encontro online muito especial marcado por duas gerações, que se aproximam através da música: grupo Fundo de Quintal e Tambores de Aço da Fundação CSN.

A apresentação faz parte do projeto ‘Juntos pela Cultura’, desenvolvida pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC), Fundação CSN e GACEMSS (Grêmio Artístico e Cultural Edmundo Macedo Soares).

A exibição online está marcada para as 19h do dia 17 de julho e será transmitida de forma simultânea nos canais oficiais da Secretaria Municipal de Cultura, do Centro Cultural Fundação CSN e do GACEMSS, via Youtube e Facebook.

O grupo Fundo de Quintal, representado por Ademir Batera, Júnior Itaguaí e Márcio Alexandre, contará um pouco da trajetória musical de 40 anos de carreira, apresentando músicas que marcaram essa caminhada. O grupo Tambores de Aço da Fundação CSN apresentará a história do instrumento, a formação do grupo e um repertório que transita entre a música caribenha, MPB e samba.

O secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, destacou que a live é um presente da Fundação da CSN para o município através do projeto ‘Juntos pela Cultura’. “Essa parceria representa o início de um grande legado para Volta Redonda, principalmente no setor cultural. Toda a programação foi pensada com muito carinho e cuidado devido à pandemia da Covid-19, estamos seguindo os protocolos de segurança para as atividades hibridas”, disse o secretário.

Ainda dentro da programação cultural do dia 17 de julho haverá atividades presenciais embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília, seguindo as medidas de prevenção à Covid-19. Anderson de Souza mencionou ainda a parceria com a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) que irá distribuir máscaras faciais no local.

Programação

08h- Hasteamento Oficial de Bandeiras e projeto ‘Música nas Alturas’ do Corpo de Bombeiros de Volta Redonda

09h- Feira de Artesanato

(Atividades vão ocorrer presencialmente embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília)

Online

18h- Mostra de Dança /Documentário online: “SIMPLES CIDADE: Meu corpo, minha casa” – Corpos Dançantes 2021- trabalhos autorais do Studio Marcelle Pessanha que desde 2018 fomenta e estimula o pensamento artístico e criativo dos alunos, a partir de uma nova perspectiva da dança. Em sua 4ª edição traz a simplicidade como tema principal, o que reflete nosso olhar ressignificado para a potência e beleza do que é cotidiano.

O evento inclui uma ação beneficente durante a transmissão on-line com exibição simultânea no canal do YouTube do Studio Marcelle Pessanha, Centro Cultural Fundação CSN, Secretaria Municipal de Cultura e GACEMSS.

Serviço

Mais informações sobre a programação e links de acesso às atividades siga os perfis: @culturavoltaredonda/ @teatrogacemss/ @centroculturalfcsn