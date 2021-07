Carro pega fogo e duas pessoas morrem carbonizadas na Lúcio Meira

Um carro pegou fogo na manhã desta quarta-feira, por volta das 10 horas, depois de bater numa carreta, na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), na ponte sobre o Rio Piabanha, na altura do bairro Moura Brasil, em Três Rios.

O acidente ocorreu no sentido Sapucaia. Dois ocupantes do veículo ficaram carbonizados. O motorista da carreta não ficou ferido. O trafico ficou interrompido até às 12h30min. O trânsito funcionou no sistema siga e pare.

Os trabalhos de limpeza foram finalizados por volta das 15 horas, quando o trânsito passou a funcionar normalmente.