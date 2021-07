Um casal foi preso foi preso nesta quarta-feira, por tráfico e associação ao tráfico de drogas, no bairro Eucaliptal, em Volta Redonda. Segundo a Polícia Civil, contra o homem, de 44 anos, e a mulher, de 39, havia mandados em aberto pelos crimes.

De acordo com os agentes, eles pertencem a uma facção criminosa que domina o bairro. A polícia informou ainda que as penas do casal, em conjunto, somam mais de 10 anos de prisão no regime fechado.