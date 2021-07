Corpo de homem é encontrado em Angra dos Reis

O corpo do jovem Matheus Gonçalves Brasil foi encontrado na manhã desta quarta-feira, com cortes profundos no rosto e no pescoço, na Avenida Antônio Bertholdo da Silva Jordão, no fim da praia de Monsuaba, em Angra dos Reis.

Uma perícia foi feita na cena do crime para tentar ajudar a Polícia Civil a levantar informações que possam ajudar na investigação do caso. Em seguida, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal.

Um boletim de ocorrência foi aberto na delegacia de Angra dos Reis.

O corpo do jovem Matheus Gonçalves Brasil foi encontrado na manhã desta quarta-feira, com cortes profundos no rosto e no pescoço, na Avenida Antônio Bertholdo da Silva Jordão, no fim da praia de Monsuaba, em Angra dos Reis.

Uma perícia foi feita na cena do crime para tentar ajudar a Polícia Civil a levantar informações que possam ajudar na investigação do caso. Em seguida, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal. Um boletim de ocorrência foi aberto na delegacia de Angra dos Reis. Matéria: Felipe Cury