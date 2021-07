Evento será online e interessados já podem se cadastrar e dar lances nos lotes

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) realiza no próximo dia 27, às 11h, um leilão online de veículos removidos das ruas por infrações ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Os interessados devem se cadastrar 24 horas antes do início do leilão através do site: www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br, para análise dos dados e confirmação da participação. Lances já podem ser dados pelo endereço eletrônico.

Serão leiloados 72 motos, sete carros para serem regularizados pelos arrematantes e 43 veículos como sucata para serem prensados (somente empresas especializadas no ramo de prensagem). As fotos e descrições dos bens a serem leiloados também estão disponíveis na plataforma de leilão online.

De acordo com o comandante da Guarda Municipal, João Batista dos Reis, todos os veículos foram vistoriados pelo Detran/RJ e os proprietários foram notificados, tendo o prazo de 30 dias para regularizarem todas as pendências para retirarem seus veículos.

“Muitos veículos foram recolhidos por contrariar o CTB e estão em condições de uso, permitindo que o arrematante regularize sua situação documental. Os demais serão usados como sucata”, explicou Batista, citando que entre esses casos estão motocicletas que foram recolhidas por condutores que não possuíam CNH (Carteira Nacional de Habilitação), ou estarem com os equipamentos de segurança inexistente ou inoperante.

Não poderão participar, direta ou indiretamente, do leilão: licitantes, adjudicatórios e contratantes, penalizados com as sanções de suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de contratar ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar por qualquer ente ou entidade das administrações Federal, Estadual, Distrital e Municipal, cujos efeitos ainda vigorem e menores de idade.

Visitação

A visitação aos veículos será aberta nos dias 22 e 23, das 9h às 11h30, e das 14h30 às 17h. Eles estão no depósito sede da Guarda Municipal, que fica na Rua Alexandre Polastri Filho, nº 10, Ilha São João; e no Depósito Municipal da GMVR, localizado na Avenida Retiro, nº 3978, Retiro. Para evitar aglomerações só será permitida a entrada no depósito público de até cinco pessoas por vez. Os interessados poderão permanecer no local por até 30 minutos. Será obrigatório o uso de máscara. É proibido manuseio, experimentação, retirada/substituição de peças.