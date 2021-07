Inverno solidário e divertido no Sider Shopping

O mês de julho chega ao Sider Shopping com uma programação diversificada e com o objetivo de fazer o bem

Por: Assessoria de imprensa

O mês de julho chegou para marcar o início do inverno, das tradicionais férias e, em tempos normais, dos arraiás. Para relembrar as Festas Julinas, acontece esse mês no Sider Shopping, todos os finais de semana, o Clubinho Julino. A recreação terá brincadeiras temáticas, como: correio elegante, concurso de melhores caipiras e muito mais. O Clubinho do Sider acontece todos os sábados e domingos, das 15h às 19h, na Praça de Alimentação. A criançada vai se divertir em clima de arraiá! As atividades são gratuitas. Lembrando que é obrigatório o uso de máscara para as crianças a partir de 2 anos.

E se você pensa que a programação de julho ficará restrita somente as crianças, está completamente enganado. O Sider Mais Música vai aquecer as tardes de sábado com uma programação musical. No dia 17/7, aniversário de Volta Redonda e feriado na cidade, Victor Murilo chega trazendo o melhor do sertanejo, assim como Renan Fael, no dia 24/7. E para encerrar o mês, no dia 31/7, eletroacústico com a Banda Pub 77. O Sider Mais Música acontece todos os sábados, das 17h às 20h, na Praça de Alimentação.

E por falar em inverno, todo mundo tem em casa peças de roupa que não são mais usadas, mas que podem fazer a diferença na vida de alguém que precisa. Quando for ao Sider Shopping participe da campanha de arrecadação de agasalhos, Sua Solidariedade Aquece. Basta levar roupas de frio, cobertores, luvas, toucas, calçados, meias ou cachecóis até o segundo piso e deixar a sua doação no ponto de coleta, localizado em frente à loja Conexão. As doações serão entregues para a SOS-VR e o Projeto Mude O Mundo, onde serão encaminhadas as famílias carentes. Aqueça alguém nesse inverno! Contamos com você nesta campanha.

Mais informações acesse: www.sidershopping.com.br

Serviço:

Clubinho do Sider Julino

Datas: Todos os sábados e domingos até 01/08

Horário: Das 15h às 19h

Local: Praça de Alimentação

Atrações: Correio elegante, concurso de melhores caipiras e muito mais.

Sider Mais Música voz e violão

Datas:

No dia 17/7, Sertanejo com Victor Murilo

No dia 24/7, Sertanejo com Renan Fael

No dia 31/7, Eletroacústico com a Banda Pub 77

Horário: Todos os sábados, das 17h às 20h

Local: Praça de Alimentação

Campanha de Agasalho

O que doar: Roupas de frio em bom estado, cobertores, luvas, toucas, calçados, meias ou cachecóis

Horário: Segunda a Sábado de 9h à 20h, Domingos de 12h às 20h

Local: Ponto de entrega da doação é no segundo piso, do Sider Shopping, localizado em frente à loja Conexão.

As doações serão entregues para a SOS-VR e o Projeto Mude O Mundo, onde serão encaminhadas as famílias carentes.