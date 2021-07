Jovem é preso com cocaína no bairro Vila Pinheiro

Um jovem, de 19 anos, foi preso na tarde de terça-feira por policiais militares do 37º BPM com uma mochila contendo 438 pinos de cocaína, 158 invólucros de maconha e um rádio transmissor com duas bases contendo carregadores, no bairro Vila Pinheiro, em Resende.

Uma denúncia anônima levou os agentes até uma área de mata, onde o suspeito foi flagrado com drogas e preso. As drogas e o suspeito foram levados para a Delegacia de Polícia, de Resende. Na delegacia, os agentes descobriram que contra o jovem havia um mandado de prisão expedido pela Justiça.

Após confecção do boletim de ocorrência, o jovem permaneceu preso para cumprir o mandado de prisão.