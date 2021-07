Novos servidores passarão por processo de integração e irão aderir ao Código de Ética

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Administração, inicia nesta quarta-feira (14) a convocação de 362 aprovados no concurso público. Inicialmente, o Executivo fará o chamamento de 137 profissionais das áreas de Saúde, 221 da Educação e para quatro procuradores do município.

Os convocados deverão comparecer na prefeitura em até 30 dias, conforme anunciado nos editais do concurso 01/2020 e 02/2020, para realizar a sua apresentação. O cronograma seguirá com a juntada de documentos para análise e exames admissionais. Os aprovados serão informados através de telegrama e e-mail. O chamamento também será publicado em diário oficial e no site da prefeitura.

O prefeito Rodrigo Drable falou sobre a importância da atuação dos novos servidores. “Nós temos o compromisso de criar um quadro de funcionários efetivos da prefeitura que seja valorizado e que permita que, ao longo do tempo, as informações da cidade sejam preservadas e que não se percam com as contratações temporárias, que apesar de importantes, não fazem a história da cidade”.

O secretário de Administração, Gabriel Resende, explicou sobre as convocações e como funcionarão os futuros chamamentos. “O processo do concurso público está dentro do cronograma. Após a homologação, temos o prazo de dois anos para fazer as convocações, considerando o prazo de validade do concurso. Nesta primeira convocação, será contemplado 1/3 dos aprovados e será realizada para suprir as demandas de urgências das secretarias de Saúde e Educação, salientando que esses profissionais convocados inicialmente serão para substituir cargos já existentes em decorrência da vacância de tais cargos. A medida visa não gerar impacto na folha de pagamento. Para as próximas convocações, as secretarias municipais estão analisando as necessidades do município”.

As informações sobre o concurso são divulgadas através do link https://www.barramansa. rj.gov.br/concursos-e- seletivos/

Código de Ética e Conduta

Após tomarem posse, os novos servidores passarão por uma interação realizada pela Controladoria Geral do Município, onde aprenderão sobre Código de Ética e Conduta. Durante a ação, serão apresentados os princípios elementares a serem observados, que são: interesse público, integridade, imparcialidade, transparência, honestidade, responsabilidade, respeito e competência. Também serão abordados os deveres do servidor, as vedações, conflitos de interesse e ética pública.

O controlador-geral do município, Rodrigo Amorim, destacou a necessidade de incentivar as boas práticas. “A integração visa inserir a cultura da ética e integridade no DNA do servidor. A apresentação vai reunir princípios de valorização do servidor e do serviço público, que servirão como mais um passo no avanço da reconstrução da administração pública de Barra Mansa e uma das medidas que compõem o programa de Integridade e Compliance do município. Este é um compromisso do prefeito Rodrigo Drable”.