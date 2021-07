Novo sistema de gerenciamento será implantado com modernização de equipamentos e capacitação de pessoal

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Administração (SMA), trabalha na implantação de um novo sistema de gestão previdenciária. O objetivo é garantir a saúde financeira do VR Previdência para assegurar os benefícios de aposentadoria do servidor público municipal, além de disponibilizar ferramentas para consultas em plataformas digitais, tanto pelo computador, por meio do site oficial da prefeitura, como pelo celular, baixando o aplicativo.

De acordo com o secretário municipal de Administração, Cláudio dos Santos Franco, o investimento em modernização da gestão do VR Previdência também passa pela capacitação de funcionários e novos equipamentos. “O novo sistema vai garantir mais agilidade e transparência para o servidor estatutário na hora da aposentadoria”, disse Franco, ressaltando que é um investimento no futuro do servidor público de carreira.

“O servidor poderá, por exemplo, calcular o benefício que terá a receber, através de ferramentas para simulações sendo possível a análise de qual regra será mais benéfica, observando a questão do vencimento e/ou paridade”, informou o secretário.

O sistema ainda ajuda o município na gestão financeira, atuarial (análise de riscos e expectativas) e contábil do fundo, apontando as melhores práticas de mercado com maior segurança nos investimentos, seguindo normas do Ministério da Economia, com acompanhamento e relatório de performance das aplicações.

O sistema está em fase de implantação e os serviços devem ser disponibilizados para os servidores em cerca de um mês. Secom/PMVR