Um carro capotou na manhã desta quinta-feira, na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no bairro Nova Niterói, em Três Rios. Segundo informações do local, a condutora do veículo não ficou ferida.

Segundo a K-Infra, concessionária que administra a rodovia, o automóvel parou no acostamento e não interrompeu o trânsito.