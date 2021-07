“Cinderela: Pocket Show” já é sucesso na região  

Com ingressos esgotados peça também poderá ser assistida pela internet

Os vouchers para o espetáculo teatral “Cinderela Pocket Show” no formato drive-in, que estavam disponíveis ao público de Resende e Barra Mansa online no site da Fundação ArcelorMittal, organizadora do espetáculo em parceria com as prefeituras das duas cidades, esgotaram-se rapidamente.

Além da apresentação no modelo drive-in, com 95 vagas destinadas aos espectadores, das quais 88 são destinadas ao público em geral, sendo 07 preferenciais, exclusivas para idosos (maiores de 60 anos), portadores de deficiência, gestantes, lactantes, pessoas acompanhadas por crianças de colo e autistas, o espetáculo também poderá ser conferido e acompanhado pelo público online e ao vivo.

Para acompanhar pela internet é só acessar, no mesmo horário do espetáculo nas duas cidades, a página do programa Diversão em Cena ArceloMittal, no Facebook @diversaoemcena.

Considerado o maior programa de formação de público para teatro infantil no Brasil, o Diversão em Cena ArcelorMittal é viabilizado por meio das Leis de Incentivo à Cultura Federal e Estaduais (São Paulo e Minas Gerais). Ao longo de mais de uma década, cerca de 500 mil pessoas já conferiram aos mais de 1,3 mil espetáculos apresentados.

O espetáculo “Cinderela: Pocket Show” abre um cronograma que conta com mais seis peças, com datas agendadas até novembro.

Confira:

Julho/2021 – Cinderela

Dia 17, Sábado /19h/ Área de Exposições (Resende/RJ)

Dia 18, Domingo /11h/ Parque da Cidade (Barra Mansa/RJ)

Agosto/2021 – A Bela Adormecida

Dia 21, Sábado /19h/ Área de Exposições (Resende/RJ)

Dia 22, Domingo / 11h/ Parque da Cidade (Barra Mansa/RJ)

Setembro/2021 – Peter Pan

Dia 18, Sábado /19h/ Área de Exposições (Resende/RJ)

Dia 19, Domingo /11h/ Parque da Cidade (Barra Mansa/RJ)

Outubro/2021 – Branca de Neve

Dia 09, Sábado /19h/ Área de Exposições (Resende/RJ)

Dia 10, Domingo /11h/ Parque da Cidade (Barra Mansa/RJ)

Outubro/2021 – Aladim

Dia 16, Sábado /19h/ Área de Exposições (Resende/RJ)

Dia 17, Domingo /11h/ Parque da Cidade (Barra Mansa/RJ)

Novembro/2021 – Musical de Natal

Dia 20, Sábado /19h/ Área de Exposições (Resende/RJ)

Dia 21, Domingo /11h/ Parque das Cidades (Barra Mansa/J)