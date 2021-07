Patrulha da Mulher intensifica ações contra a violência doméstica

Devido ao aumento de casos de violência doméstica contra a mulher desde o início da pandemia da Covid-19, a prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Ordem Pública, intensificou as ações contra o crime através da Patrulha da Mulher, que busca conscientizar e evitar esse tipo de violência, além de acompanhar as mulheres que passam por essa situação.

A viatura da Patrulha da Mulher fica na sede da Guarda Municipal e através de registros feitos na delegacia ou denúncias, é acionada para dar apoio e atender a mulher agredida da melhor forma possível.

O secretário da Ordem Pública, William Pereira, falou sobre a ação. “Temos acompanhado em outros estados e em outros municípios o aumento no número de casos de violência doméstica e por precaução, nós estamos dando ênfase nesse programa aqui em Barra Mansa. Não aceitamos de maneira nenhuma esse tipo de covardia, mulher precisa de cuidados e não pode sofrer violência, seja ela qual for. Precisamos incentivar as mulheres a fazerem as denúncias, porque muitas vezes elas não fazem, por medo e sofrem caladas, podendo custar a vida”.

Segundo a Guarda Municipal Alcilene Novais, a corporação faz uma triagem quando recebe a denúncia para não conflitar com outros tipos de crimes. “O que configura violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”, relatou.

Alcilene ainda explicou como funciona o atendimento da Patrulha. “As nossas ocorrências chegam através do Whatsapp da Patrulha, no número (24) 98175-9429. Geralmente, as pessoas procuram a delegacia, que faz o contato com a gente para fazermos o acompanhamento da ocorrência. Conforme for a agressão, conduzimos ao hospital. Dependendo da necessidade, acompanhamos a vítima até o IML (Instituto Médico Legal) para fazer o exame de corpo de delito, assim, retornando a delegacia para registrar a ocorrência. Se for necessário, a levamos para um lugar seguro”.

A Patrulha da Mulher está a disposição dos munícipes. Denuncie, pois a omissão pode custar a própria vida.