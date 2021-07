Polícia Civil prende suspeito do assassinato de homem no bairro Surubi

A Polícia Civil de Resende informou nesta quinta-feira (15) a prisão do suspeito do assassinato de Romário Barroso Faria, de 27 anos, cujo corpo foi encontrado no último dia 30 no bairro Surubi. Contra o suspeito havia um mandado de prisão expedido pela Justiça, que foi cumprido ontem (14) por agentes liderados pelo delegado Michel Floroschk. De acordo com o delegado, Romário foi morto com uma pedrada na cabeça.

Embora a polícia não tenha divulgado detalhes, o FOCO REGIONAL apurou que as investigações chegaram ao suspeito depois de a polícia ouvir testemunhas, entre elas um homem que assistiu o crime, mas assegura não ter participado. Ele relatou que teria sido ameaçado de morte pelo suspeito caso contasse algo à polícia.

Romário era homossexual e, também pelo que foi apurado pela reportagem, foi atraído pelo suspeito para a beira do Rio Paraíba do Sul sob o pretexto de manterem relações sexuais. A vítima, no entanto, teria se negado a ter relação com o outro homem, o que teria motivado uma discussão entre ele e o suspeito do crime. O corpo de Romário foi encontrado num e suas roupas foram achadas num matagal próximo ao lugar onde ele foi assassinado. Matéria: Fernando Pedrosa