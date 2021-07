Policia Militar prende suspeitos com drogas no bairro Freitas Soares

Policiais militares estavam em patrulhamento quando depararam com dois suspeitos de bicicletas, na Avenida B, no bairro Freitas Soares, em Porto Real. Durante abordagem, os policiais apreenderam com um deles R$105 e com o outro R$55. Um dos suspeitos disse que havia descartado uma sacola. Em seu interior, os agentes apreenderam seis tiras de maconha e oito pinos de cocaína.

Na casa dos suspeitos os agentes apreenderam 14 tiras de maconha, 14 pinos de cocaína, 23 pedras de crack, um celular e R$674. Os dois foram apreendidos e levados para a Delegacia de Polícia, de Porto Real, onde permaneceram apreendidos por tráfico de drogas.