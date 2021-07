Primeiras melhorias serão realizadas no Colégio Marcello Drable, com a reforma da quadra poliesportiva

Na tarde desta quinta-feira (15), o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, esteve no Colégio Municipal Prefeito Marcello Drable, no bairro Ano Bom, para anunciar as obras de melhoria da quadra poliesportiva da unidade de ensino, que receberá cobertura e arquibancadas. Durante a visita, o chefe do Executivo também divulgou reformas na Escola Estadual Municipalizada Comendador Geraldo Osório Rodrigues, na Vila Coringa, Escola Carlos Augusto Haasis, na Boa Vista I, no CIEP 054 Professora Maria José Machado de Carvalho, na Vila Maria, Escola Municipal Eliete de Oliveira Ferreira, na Vista Alegre e a implantação de mais três creches no município.

O prefeito Rodrigo Drable explicou o que será feito no local. “A escola leva o nome do meu avô e eu gostaria de há muito tempo ter feito uma quadra adequada para os nossos alunos. A gente conseguiu fazer o planejamento para isso, com muita economia, com uma gestão bem segura e o nosso secretário conseguiu recursos para isso. Nós teremos aqui uma nova quadra coberta, com arquibancada, iluminação decente, garantindo aos nossos alunos a dignidade que a escola merece e eles, é claro, merecem também. Esta é uma de várias outras intervenções que faremos pela cidade”.

O Colégio Municipal Prefeito Marcello Drable, uma das unidades de ensino mais tradicionais do município, atende 774 crianças e adolescentes, oferecendo turmas do primeiro ao nono ano do ensino fundamental.

Drable também falou sobre os investimentos na Educação. “Aproveito para dizer que teremos reforma na Escola Carlos Haasis, na Boa Vista, no CIEP da Vila Maria, no Geraldo Osório, aqui pertinho, na Coringa, e em algumas outras unidades. Além disso, nós teremos três novas creches na cidade. Esse ano a gente está com a intenção de já lançar a licitação de duas delas. Vale lembrar que Barra Mansa tinha cinco creches no primeiro mandato, nós fizemos quatro novas e pretendemos fazer mais quatro nesse novo mandato. No primeiro período, a gente dobrou a capacidade de atendimento das creches e a gente quer dobrar novamente. Esse é um compromisso nosso de a cada dia avançarmos, fazendo com que Barra Mansa seja uma cidade mais eficiente, mais auspiciosa e que trata bem o nosso povo”

Com relação aos investimentos em estrutura dos prédios escolares, a escola Carlos Augusto Haasis receberá obras de cobertura do pátio e adequação da rampa. A Geraldo Osório será reformada, contemplando também a contenção do muro. Já o CIEP 54 passará por construção e reparo do telhado. Também será construído o muro do entorno no Eliete de Oliveira, atendendo uma demanda antiga da população.

O secretário de Educação, Marcus Barros, falou sobre o avanço na melhoria do ensino público do município. “Desde que as aulas foram paralisadas devido à pandemia, nós temos realizado investimentos e melhorias em todas as unidades de ensino. Realizamos a substituição de mobiliário e reformas em diversas escolas. Também estamos realizando o projeto Escola Legal, que é uma forma de dar autonomia às escolas, através do repasse de recursos, para que elas possam fazer pequenos reparos e adequações, mantendo assim as melhorias constantemente”.

A diretora do Colégio Marcello Drable, Ivete Gama de Oliveira, falou sobre o impacto que a nova quadra trará aos alunos. “Estou na rede de ensino desde 1980 e tenho acompanhado a evolução da educação em Barra Mansa. Esta obra é o sonho de todo mundo, dos alunos e professores que aqui trabalham. É um sonho que será realizado ver essa quadra, que é tão antiga, arrumada, coberta, com uma estrutura decente e, o mais importante, atendendo os anseios dos nossos alunos”.