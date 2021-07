Santa Casa investe em enxoval e na valorização de colaboradores

Uma das principais marcas da Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa é inovar e valorizar os seus colaboradores. E mais um dos diversos investimentos da instituição tem chamado atenção em todo o hospital: a renovação do enxoval.

Para oferecer mais conforto aos pacientes e gerar empregos, a Diretoria Executiva optou por produzir internamente lençóis e similares. Segundo o tesoureiro, Luiz Alberto Lopes Feijó, “é mais um importante investimento que a Santa Casa faz, visando a sustentabilidade do negócio”.

Orgulho em pertencer

A equipe de Hotelaria da Santa Casa, supervisionada por Lídia Lannes, demonstra a satisfação em poder contribuir para as medidas de cuidado dos pacientes. Como declara a costureira Célia Maria da Silva Machado.

“Me sinto realizada em poder colaborar com o hospital. Só de ver os armários cheios de lençóis, as camas arrumadas, eu me sinto muito satisfeita. Porque é um trabalho que eu gosto muito. Há bastante tempo que eu mexo com costura e agora trabalhando no hospital, assim, podendo ajudar os pacientes, eu fico muito feliz”, enfatiza.

De acordo com o diretor executivo, Fernando Moreira, despertar o sentimento de pertencimento entre os colaboradores é fundamental para a excelência no dia a dia do trabalho. “O emprego não é apenas trabalhar para receber o salário. É preciso ter comprometimento e valorização. Por isso, fazemos questão de mostrar a cada equipe, a importância do seu trabalho para a instituição”, ressalta o diretor.

“Conseguimos atender bem o paciente”

Talita Neves Brandão, que ingressou na Santa Casa para auxiliar na Lavanderia, pontuou que a principal diferença em confeccionar o próprio enxoval, foi a disponibilidade das peças e tranquilidade para atender as demandas. “Antes a gente tinha material escasso. E hoje a gente tem um montante. Conseguimos atender bem o paciente. Então, não tem nada mais gratificante que isso”, frisou.

Quem também se sente grata por realizar esse trabalho é a costureira Angélica da Silva Ferreira. Segundo ela, a rotina é de ensinamento e aprendizado constantes, destacando o empenho da equipe para melhorar cada vez mais. “Estou muito feliz e grata a Deus por participar dessa equipe. Porque vejo as peças sendo feitas com muito carinho, tudo muito bem feito, com perfeição. E ficamos felizes de ver e saber que os pacientes têm todo esse conforto e qualidade”, observou.

Reconhecimento

Atualmente, os investimentos da Santa Casa em reforma e ampliação, estão proporcionando uma nova experiência para os nossos clientes, o que naturalmente aumenta a demanda de produção das costureiras. Sempre bem humoradas, elas dão conta do recado e reforçam o entusiasmo em ver o resultado e reconhecimento do trabalho delas.

“Para mim é gratificante entrar no hospital e ver os lençóis e camisolas confeccionados por mim. Então, é muito bom ver um trabalho nosso sendo usado com tanto carinho pelos pacientes. É uma coisa que a gente gosta de fazer, vemos que está sendo bem reconhecido. Gosto muito, salienta a costureira Elaine Aparecida Serapião.

A supervisora de Hotelaria, Lídia Lannes, destaca que há também muito cuidado técnico na confecção e que o trabalho exige atenção redobrada para detalhes que são considerados de segurança devido ao ambiente hospitalar. Além disso, também se orgulha por poder colaborar com a instituição, sobretudo nesse novo momento.

“Me sinto honrada em poder contribuir com mais esse salto evolutivo da Santa Casa. Temos renovado nosso enxoval com muito empenho e dedicação, seguindo os princípios que garantem a qualidade e segurança do paciente. Minha equipe e eu nos sentimos orgulhosos em fazer parte dos novos tempos”, destaca a supervisora.