Volta Redonda chegou a 1.071 mortes em consequência de Covid-19, informou nesta quinta-feira (15) a Secretaria Municipal de Saúde. Os cinco novos óbitos, no entanto, não foram recentes. Segundo a secretaria, as mortes ocorreram em 16 de janeiro, 11 de fevereiro, 29 e 30 de março e no dia 30 de abril, mas só agora tiveram a causa confirmada. Também nesta quinta Barra Mansa informou maios um óbito, elevando o total para 596. Na cidade, há 13 pessoas internadas com Covid (são 15.805 casos positivos), enquanto outros 12 hospitalizados aguardam resultado de exames (os casos suspeitos somam 305).