Projeto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo será utilizado posteriormente como ferramenta pedagógica_

Para marcar o aniversário de 67 anos de Volta Redonda, a Prefeitura, por meio Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), lança nesta sexta-feira, dia 16, às 17h, o “Tour Virtual” que conta um pouco da história da cidade. A proposta permite que as pessoas se imaginem andando pelas ruas no passado.

O lançamento, que faz parte do calendário oficial do aniversário da cidade em parceria com a Secretaria de Cultura, será feito pelas redes sociais: Instagram: @turismoemvolta ou @culturavoltaredonda e pelo YouTube: https://youtube.com/c/SMCTVVR.

Ao navegar com a ferramenta Google Earth (https://abre.ai/c1MS), o visitante é transportado a diversos locais de memória, com imagens de como eram no passado. A cada novo ponto, é possível conhecer ou relembrar a cidade no passado e, acessando o recurso street view no canto interior direito do mapa e arrastando o “bonequinho” é possível ver o local como é hoje.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sergio Sodré, o roteiro foi desenvolvido dando destaque ao “Patrimônio Industrial” e relembra locais importantes da história do município e seu desenvolvimento antes mesmo da chegada da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).

“Nosso trabalho foi realizado com base naquilo que a cidade pode oferecer de atrativo turístico. Volta Redonda tem uma parte importante na história do país, do trabalho e dos trabalhadores. Tem patrimônios. É também uma cidade marcada pelo turismo de negócios. É uma cidade hospitaleira que tem a vocação do acolhimento, pois foi projetada para receber pessoas de outros lugares”, disse Sodré ao se referir à vinda dos operários que trabalharam e construíram sua vida e família na cidade.

*Arquitetura e Urbanismo*

A diretora de Turismo da SMDET, Débora Cândido, ressaltou que o município tem importante influência da arquitetura modernista e é buscado por estudantes e pesquisadores. “A cidade, que se instalou em decorrência da implantação da siderúrgica, foi planejada pelo arquiteto e urbanista Attilio Corrêa Lima e tinha uma proposta de organização do espaço: desde o próprio desenho das ruas, os edifícios institucionais, bairros, os parques e jardins criados e outros elementos, tudo pensado para uma cidade funcional, com espaços bem definidos”, disse Débora, ao ressaltar que a cidade tem outros tipos de arquitetura “uma mistura de estilos, uma vez que outros arquitetos também atuaram na construção devido ao falecimento prematuro de Lima”, explicou.

*Curiosidades*

Débora ressaltou ainda que a correria do dia a dia acaba por esconder pontos históricos da cidade. Como é o caso do Muro da Fazenda Santo Antônio da Ponte Alta. Esse muro fica no terminal rodoviário da Ponte Alta, no Elevado Presidente Castelo Branco, e é uma ruína da fazenda dos tempos do café. Ainda de acordo com ela, o Inepac (Instituto Estadual do Patrimônio Cultural) inventariou cerca de oito sítios históricos no município.

Outra curiosidade é o nome destinado à área verde no meio da Vila Santa Cecília: o Jardim dos Inocentes. Esse corredor verde dentro da cidade foi projetado para ser um local de descanso e acabou se tornando uma opção das babás e mães que levavam as crianças para passeios e banho de sol, por isso o nome de Jardim dos Inocentes.

A história reserva ainda uma preciosidade: Volta Redonda é uma das poucas cidades do mundo onde se encontra o Ankaramito. Esse mineral é formado pela consolidação a partir de um magma (rocha fundida) que chegou à superfície por meio de vulcanismo. No caso de Volta Redonda, o fenômeno se deu pela ascensão de magma por profundas fraturas na Terra. O principal afloramento de Ankaramito de Volta Redonda localiza-se na Rodovia dos Metalúrgicos, no Jardim Tiradentes.

Essas e outras curiosidades poderão ser conferidas na visitação ao “Tour Virtual”.