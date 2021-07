O aniversário de 67 anos de Volta Redonda, celebrado neste sábado (17), será marcado por uma programação cultural, esportiva, incluindo o lançamento do programa “Mulheres de Aço”, e de lazer. Respeitando as medidas de prevenção à Covid-19, as atividades, que terão início às 8h, serão concentradas na Vila Santa Cecília, embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni. Uma carreata de clubes automotivos também será realizada pelas ruas da cidade e uma live com o grupo Fundo de Quintal encerrará as comemorações.

A programação de aniversário começará com o hasteamento de bandeira, seguida do projeto “Música nas Alturas”, do Corpo de Bombeiros, e que conta com apoio da Secretaria Municipal de Cultura. A ação contará com um músico da corporação tocando um instrumento içado por um guindaste.

Na sequência, haverá um aulão da “Melhor Idade” para adultos e idosos às 9h com professores e núcleos convidados dos ginásios dos bairros: Açude, Siderlândia e Santo Agostinho. E ainda apresentação de dança de salão, taekwondo e kickboxing.

A partir das 10h, está marcado o lançamento do programa “Mulheres de Aço”, com a participação da ex-lutadora de MMA e campeã mundial de jiu-jitsu, Érica Paes. A ex-atleta é embaixadora do projeto firmado em parceria entre a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) com o Governo Federal. Às 11h acontecerão oficinas de recreação com participação de cosplayers.

Simultaneamente, o bairro Açude I vai abrigar a 4ª edição do Mutirão de Grafitti, quando artistas atuam voluntariamente na criação de obras, tendo o apoio da Secretaria de Cultura, que cede espaços públicos, e associação de moradores. Já no bairro Aero Clube, às 9h, haverá a concentração de um city tour por pontos históricos da cidade. O evento conta com a participação de clubes automotivos e ficará disponível nas redes sociais da prefeitura para a população.

Shows e apresentações online

E, para finalizar as celebrações, um encontro online muito especial unirá duas gerações diferentes, mas que se aproximam por causa da música: grupo Fundo de Quintal e Tambores de Aço da Fundação CSN. A apresentação está marcada para as 19h e faz parte do projeto ‘Juntos pela Cultura’, desenvolvida pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC), Fundação CSN e o GACEMSS (Grêmio Artístico e Cultural Edmundo Macedo Soares). Às 20h, uma mostra de dança e exibição de documentários produzidos pelo Studio Marcelle Pessanha. A transmissão ocorrerá via Youtube e Facebook, simultaneamente, nos canais oficiais da Secretaria Municipal de Cultura, do Centro Cultural Fundação CSN e do GACEMSS.

PROGRAMAÇÃO

8h – Hasteamento de bandeira/ projeto “Música na Alturas” do CBMRJ

9h – Aulão da “Melhor Idade”/ “City Tour Histórico” concentração no bairro Aero Clube

10h – Lançamento do programa “Mulheres de Aço” com a ex-lutadora e campeã de MMA, Érica Paes

11h – Apresentações de dança, kickboxing, tae-kwon-do e oficias de recreação e cosplays

19h – Live com a participação especial do grupo Fundo de Quintal e Tambores de Aço da FCSN.

20h – Mostra de dança e exibição de documentários produzidos pelo Studio Marcelle Pessanha