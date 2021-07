Um homem de 33 anos foi detido na tarde desta sexta-feira (16) por suspeita de manter a mulher em cárcere privado por três dias em Barra Mansa. Os agentes foram abordados pela própria companheira, de 23 anos, na Avenida Domingos Mariano, no Centro. Ela conseguiu escapar da residência em que vive com o suspeito pulando da janela do quarto. Após fugir, ela acionou guardas municipais, que pediram auxílio da Polícia Militar para irem até a casa que ela vivia com o suspeito.

A jovem relatou que foi ofendida e agredida pelo homem – com quem tem relação há seis anos – durante o período em que foi mantida em cárcere privado. Ao chegarem na residência, os agentes encontraram o suspeito cuidando dos três filhos do casal. Os policiais informaram o motivo da presença deles na residência e o homem foi levado para a delegacia de polícia da cidade e, além de cárcere privado, ele foi autuado também por injúria e lesão corporal provocada por socos, chutes, tapas e pontapés. Felipe Cury