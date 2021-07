Jovem é preso após sofrer tentativa de homicídio, em Volta Redonda

Um jovem, que completa, 24 anos, no dia 24, foi preso no final da manhã desta sexta-feira, após sofrer uma tentativa de homicídio, na localidade conhecida como “Borelzinho”, no bairro Minerlândia, em Volta Redonda. Segundo os policiais militares, o jovem estava fugindo dos autores da tentativa de homicídio pela Rua São João Del Rey, quando foi preso. Com ele foram apreendidos 12 pedras de crack, 28 sacolés de maconha e 81 pinos de cocaína.

O suspeito disse aos agentes que tinha acabado de chegar ao Borelzinho para vender drogas quando sofreu a tentativa de homicídio. Segundo ele, um carro branco, cuja placa e modelo não soube informar, se aproximou e foram disparados tiros em sua direção.

Ele conseguiu correr sem ser atingido. O suspeito foi levado para a delegacia de Volta Redonda. Foto: Polícia Militar