Depois de um ano de treinamentos, 475 novos policiais militares foram incorporados a segurança do Rio de Janeiro. O deputado federal Delegado Antonio Furtado acompanhou a cerimônia de formatura dos novos militares no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), no Jardim Sulacap, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Essa foi a primeira turma a se formar este ano.

– A profissão de policial é uma das mais difíceis. Se trata de uma escolha de vida. Pessoas que correrão muitos riscos, mas o fazem por vocação. Esses novos policiais merecem ser parabenizados pela enorme conquista. Durante um ano foram preparados para servir nosso Estado. Tudo isso fará com que o Rio de Janeiro ganhe mais segurança, principalmente, o Sul Fluminense – parabenizou o deputado.

De acordo com a Secretaria de Polícia Militar, outros 1.307 alunos, divididos em duas turmas, estão em treinamento. As novas formaturas estão previstas para agosto e dezembro.

– Esses policiais vão defender programas importantes do Governo do Estado. O Cinturão de Divisas, uma ação da nossa gestão, vai atuar no foco de um dos problemas mais graves, que são armas e drogas que entram pelas divisas do nosso estado e colocam a vida de todos em risco. Trabalhamos para que a segurança pública seja pautada pela inteligência e investigação e, principalmente, com respeito à vida. Projetos como o Bairro Seguro, que acaba de completar um mês de atuação, e o aperfeiçoamento do Segurança Presente, mostram que temos, atualmente, uma polícia mais próxima do cidadão fluminense – afirmou Cláudio Castro.

Com o ingresso dos novos policiais militares, será possível realizar um remanejamento dos efetivos nas unidades da corporação. Dessa forma, o Sul do Estado também receberá novos policiais.

– É muito importante a vinda desses novos policiais militares que serão empregados em todo o Estado do Rio. A polícia militar tem uma atividade vital que é o patrulhamento das ruas com um policiamento ostensivo. As pessoas precisam de mais segurança e isso passa pela Polícia Militar e Polícia Civil – destacou o Furtado.