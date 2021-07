PRF flagra motorista com mercadorias sem nota fiscal, na Dutra

Policiais rodoviários federais (PRF) abordaram na quinta-feira, por volta das 16h20min, durante Operação Divisas, um motorista, de 32 anos, conduzindo um veículo Nissan/Versa, com placa do Rio de Janeiro, no km 318, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

Durante fiscalização, os agentes encontraram diversas caixas de papelão no porta-malas do veículo. Questionado sobre as caixas, o homem informou que se tratava de 29 Hoverborders (uma espécie de skate eletrônico que se movimenta de acordo com a inclinação do corpo do usuário), que adquiriu os equipamentos em São Paulo. Informou que não possuía qualquer documentação fiscal das mercadorias.

Desta forma, o motorista foi detido e encaminhado junto com as mercadorias sem nota fiscal para o Posto Fiscal de Nhangapi, onde a ocorrência foi apresentada a um Auditor Fiscal da Receita Estadual para que fossem tomadas as medidas pertinentes de ordem tributária.