Zoológico de Volta Redonda fica aberto no aniversário da cidade

Agendamento que permite 1.200 pessoas por dia já está esgotado para o público neste final de semana

O Zoológico Municipal de Volta Redonda, o único no estado que é público sem a cobrança de ingresso, vai funcionar normalmente neste feriado, sábado, 17 de julho, aniversário de 67 anos do município, e no domingo, dia 18. Devido à pandemia do Covid-19, todas as visitas são agendadas com antecedência pelo site agendaverde.voltaredonda.rj.gov.br.

Entre as atrações, além de cerca de 300 animais de várias espécies, o espaço oferece área para os piqueniques das famílias, brinquedos para as crianças, uma grande área verde para o lazer. De acordo com o decreto municipal 16.742 de 12/07/2021, sancionado pelo prefeito Antonio Francisco Neto, alterando as medidas restritivas no combate ao Novo Coronavírus, a capacidade é de 600 pessoas de manhã e 600 pessoas na parte da tarde. Todas com agendamento prévio.

O diretor do Zoológico Municipal, o biólogo Jadiel Teixeira, alerta que o agendamento já preencheu a capacidade permitida para este fim de semana, e qualquer agendamento novo somente terá validade para a próxima semana, de 20 a 25 de julho, de terça-feira a domingo.

“O zoológico funciona diariamente das 8h às 16h30, fechando somente nas segundas-feiras para serviços internos e cuidados com os animais. O acesso nas segundas-feiras é permitido apenas aos idosos cadastrados que participam do programa Pesque e Não Pague”, informou Jadiel.

Um efetivo da Guarda Municipal orienta às pessoas para o uso da máscara como uma das medidas de segurança no local. Além disso, para acessar o zoológico, os usuários têm passam por aferição da temperatura e existe a disponibilização de álcool em gel em totens para higienização das mãos, lavatórios com água e sabão. Os estabelecimentos comerciais na área alimentícia, também oferecem álcool em gel para os clientes. Secom/PMVR

Fotos de arquivo