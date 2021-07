Após impedir baile funk, PM apreende drogas em VR

Policiais militares apreenderam drogas na tarde de sábado (17) no Condomínio Ingá II, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda.

Segundo agentes que participaram da ocorrência, os policiais foram até o local para impedir a realização de um baile funk. Chegando, várias pessoas correram pelos fundos do condomínio. Após buscas, os agentes encontraram 219 pinos de cocaína, 45 tiras de maconha, um rádio comunicador, um caderno com anotações do tráfico e mil pinos vazios. Ninguém foi preso.

O material foi levado para a delegacia de polícia da cidade. (Foto: PM/Divulgação)