Um homem com idade não informada foi preso por tentativa de homicídio na noite de sábado (17) em Barra do Piraí. A ação ocorreu na Rua São Benedito, na Vila Pegas, no distrito de Ipiabas. A arma utilizada no crime também foi apreendida com o suspeito.

Segundo a Polícia Militar, a vítima, de 35 anos, foi baleada e socorrida ao Polo de Emergência. Não foi informado quantos tiros ela levou e qual o estado de saúde dela. Após rondas, os policiais foram até a residência do suspeito, onde o encontraram escondido dentro do banheiro, junto com a espingarda cano duplo e 15 cartuchos – seis deflagrados e nove intactos -, além de uma faca, usadas na tentativa de assassinato.