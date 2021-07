A prefeitura de Barra Mansa irá vacinar com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 os homens de 40 anos nesta segunda-feira (19). A imunização ocorrerá em drive-thru, no Parque da Cidade.

As segundas doses seguirão as datas do cartão de vacina. De 8h às 12h serão vacinados os nascidos de janeiro a junho, enquanto de 12h às 16h serão imunizados os nascidos de julho a dezembro.

Pessoas que forem à pé vacinam no teatro.