Uma carreta, carregada com vergalhões, tombou no fim da tarde deste sábado, no km 274, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), na localidade conhecida como Curva do Aterrado, em Dorândia, em Barra do Piraí.

A carreta com placa do Rio Grande do Sul, seguia no sentido Volta Redonda. Ninguém ficou ferido. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) houve interdição da pista no sentido Barra do Piraí.

Segundo a PRF, a carreta somente será retirada após a limpeza da pista. Foto: PRF