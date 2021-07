Homem invade casa em BM logo após ser detido por suspeita de furto

Um homem de 34 anos em situação de rua que havia sido detido poucos minutos antes por suspeita de furto invadiu uma residência para tentar roubar na madrugada deste domingo (18), em Barra Mansa. O caso aconteceu em uma casa na Avenida Três de Outubro, no bairro Jardim Boa Vista. Ele foi preso e irá responder pelo crime de tentativa de roubo com uso de violência.

Segundo informações de policiais que participaram da ocorrência, o suspeito pulou o muro da casa e se deparou com o dono da residência, um idoso de 83 anos. Bastante alterado e com um pedaço de madeira nas mãos, os policiais informaram que o homem feriu o idoso em um dos pés. Um vizinho que presenciou a situação chamou a polícia e, ao perceber a chegada dos agentes, o suspeito tentou fugir pulando novamente o muro, mas acabou caindo no quintal e se machucando.

Os agentes chegaram e renderam o homem. De acordo com os policiais, poucos minutos antes de invadir a casa, ele havia sido detido suspeito de portar materiais provenientes de furto. Ele foi levado à Unidade de Pronto Atendimento com lesões leves por conta da queda do muro. Já o dono da residência recebeu atendimento médico no local.

O idoso informou aos policiais que o suspeito é conhecido na localidade por praticar furtos e que ele mesmo já havia sido vítima do homem há meses atrás. Além dos furtos, o suspeito é apontado como autor de danos a patrimônios públicos na cidade e de atacar pessoas com pedradas na rua.