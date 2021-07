Uma menina de 12 anos foi atropelada na tarde de sábado (17) quando passava pela faixa de pedestres em Valença. O fato ocorreu nas proximidades da Praça Visconde do Rio Preto, no Centro.

Segundo a Polícia Militar, ela foi socorrida por guardas municipais e levadas com lesões leves ao Hospital Escola e se encontra internada em observação. De acordo com a PM, o carro atropelador – um Pálio – fugiu do local do acidente, mas foi encontrado na RJ-145, no bairro Varginha, com os quatro ocupantes dentro. O condutor, de 18 anos, foi preso, por lesão corporal culposa e omissão de socorro, enquanto os outros ocupantes foram enquadrados por omissão de socorro.

Além disso, os policiais aplicaram multas, já que o carro estava com o licenciamento vencido desde 2018, e o condutor não possuía habilitação, informou a PM.