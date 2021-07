Troca de tiros deixa dois baleados no bairro Minerlândia

Uma troca de tiros entre suspeitos e policiais militares ocorrida na tarde deste sábado, deixou dois suspeitos baleados na Rua Andrelândia, em Volta Redonda.

Os agentes foram até o local após informação sobre um baleado que deu entrada no Hospital São João Batista. De acordo com os policiais, ao chegarem à Rua Andrelândia, eles foram atacados a tiros. Houve revide, mas ninguém foi atingido.

Após a troca de tiros, um suspeito foi peso com uma pistola .40 com kit rajada, um carregador e 11 munições. Outro suspeito estava ferido. Ele foi socorrido e levado também para o Hospital São João Batista. No hospital, os dois feridos disseram ter sido baleados pelo homem que foi preso em flagrante.

O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.