VR entrega mais 830 cartões do Supera RJ esta semana

A entrega do cartão do programa Supera RJ, auxílio emergencial de renda mínima do Governo do Estado, continua nesta terça-feira (20) para as pessoas inscritas no CadÚnico, em situação de pobreza extrema e de pobreza, que não recebem o Bolsa Família. Nessa nova remessa serão beneficiadas mais 830 pessoas.

Os cartões serão entregues na sede da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (SMAC), das 9h às 16 horas. Os beneficiários estão sendo avisados a comparecer à secretaria através de mensagens de texto enviadas pelo celular e ligações telefônicas. A distribuição dos cartões é realizada pela prefeitura através de uma parceria com o Governo do Estado.

A subsecretária de Ação Comunitária, Carla Duarte, ressalta que os beneficiários da segunda remessa, que chegou no dia 14, que ainda não retiraram o seu cartão devem comparecer na sede da SMAC. “Essas pessoas não precisam esperar o dia 20 para pegar o cartão. Basta vir a Smac e pegar ainda nessa sexta-feira ou na segunda”, disse a subsecretária. O Supera RJ é um programa de renda mínima que tem como objetivo o enfrentamento e a superação da crise econômica causada pelas medidas de combate ao novo coronavírus, priorizando o cidadão em estado de vulnerabilidade social e a pobreza no estado do Rio de Janeiro.

Para receber o benefício é preciso que as famílias estejam vinculadas ao CadÚnico. Basta acessar o site (www.superarj.rj.gov.br) e informar o CPF para saber se tem direito ao auxílio. Também foi liberada a concessão de crédito para microempresas e trabalhadores individuais que tiveram os negócios afetados pela pandemia. O valor de financiamento é de até R$ 50 mil sem juros. Já para autônomos e profissionais informais o valor chega a até R$ 5 mil. Os créditos podem ser solicitados no site: www.agerio.com.br.