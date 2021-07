Uma jovem, de 20 anos, ficou ferida ao colidir com o seu carro na noite de domingo, na Avenida Paulo de Frontin, no Centro der Volta Redonda.

Segundo as primeiras informações, o acidente ocorreu por volta das 3 horas. A jovem que estava na condução do veículo sofreu ferimentos. Havia mais três pessoas no veículo.

Ela foi socorrida e levada para o Hospital São João Batista, no bairro São Geraldo, em Volta Redonda. A unidade hospitalar não informou o estado de saúde da vítima. Matéria em desenvolvimento.