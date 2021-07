Polícia Civil prende foragido da justiça, no bairro Santo Agostinho

Policiais civis, comandados pelo delegado titular Edézio Ramos, prenderam nesta segunda-feira, dia 19, um jovem, de 22 anos, com um mandado de prisão preventiva, expedido pela 2ª Vara Criminal, na Rua Mutirão, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

O jovem foi identificado como sendo um dos autores do crime de roubo a transeunte na Praça Japão, no bairro Santa Cecília, em Volta Redonda. Na ocasião, ele fez duas vítimas. A prisão ocorreu depois de um trabalho de inteligência da Polícia Civil.

