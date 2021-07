O vereador Betinho Albertassi (PSD) apresentou um requerimento pedindo informações sobre a fila de espera dos exames de mamografia em Volta Redonda. Estima-se que o município tenha uma demanda de 17 mil mamografias por ano – para mulheres acima de 50 anos; em torno de 1,4 mil exames por mês. Identificar o câncer na fase inicial aumenta as chances de cura.

Dos três mamógrafos do município, segundo a Secretaria de Saúde, dois estavam com defeito e o terceiro, este digital, está em manutenção. Isso afetou a fila de espera para realização do exame, que já possuía uma demanda reprimida.

“As mulheres diagnosticadas com câncer de mama e que realizavam a mamografia periodicamente, a redução da mortalidade por esta doença foi de 60% em 10 anos após o diagnóstico, se comparada àquelas que não realizaram o exame regularmente”, destaca. Por isso, na opinião do parlamentar, é importante a realização de um mutirão. “A mamografia é a melhor forma de descobrir o câncer de mama antes que seja detectável pelo exame clínico. Precisamos de uma ação para cuidar da saúde das mulheres de nossa cidade”, diz.

Além dos aparelhos em manutenção, a tecnologia dos mamógrafos do município são defasados, o que atrapalha no diagnóstico preciso. “Vamos buscar recursos, via emenda parlamentar, para que mamógrafos digitais sejam adquiridos”, frisa. Além disto, o Governo do Estado suspendeu as carretas de mamografia que circulavam pelos municípios, dificultando ainda mais o acesso das mulheres aos serviços de mamografia.