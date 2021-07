O corpo de um jovem, trajando calça de moletom cinza, blusa de moletom e uma touca azul na cabeça, foi encontrado na manhã desta terça-feira, na Estrada Governador Chagas Freitas, na Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa.

O corpo com marca de tiro no rosto foi estava nas proximidades do Colégio Santo Antônio. Policiais militares estiveram no local do encontro do cadáver que foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), em Três Poços, em Volta Redonda.