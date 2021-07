Homem é preso após ameaçar ex-companheira, em Barra do Piraí

Um homem, de 31 anos, foi preso na segunda-feira, após ameaçar a sua ex-companheira, na Rua 21, nas proximidades da casa da vítima, no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí.

Uma denúncia anônima levou os agentes até o suspeito que estava dentro de seu carro. Ao perceber a presença dos policiais, a mulher saiu de casa e contou que o homem estava muito alterado e tomado o celular dela.

Durante revista no veículo os agentes encontraram um revólver calibre 32 com seis munições intactas e o celular da vítima. Os dois foram levados para a Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí, onde foi feita a ocorrência policial. O homem ficou preso e vai responder por porte ilegal de arma de fogo.