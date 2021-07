Identificado corpo encontrado na Colônia Santo Antônio

Foi identificado como sendo de Wanderson da Silva de Oliveira, o “Turista”, de 18 anos, o corpo encontrado na manhã desta terça-feira, com marcas de tiros, por volta das 7h30min, num bambuzal de uma rua de terra, na Estrada Governador Chagas Freitas e do Colégio Santo Antônio, na Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa.

A companheira da vítima, de 20 anos, esteve no local e fez o reconhecimento do cadáver. A vítima morava no bairro Siderlândia, também em Barra Mansa. O pai do rapaz esteve pouco depois e ficou até a chegada dos policiais militares. Eles disseram que Wanderson tinha passagem na polícia por tráfico de drogas.

A perícia constatou uma poça de sangue e um rastro que ligava ao corpo com diversos cartuchos de pistola 380. O corpo foi removido e levado para o IML (Instituto Médico Legal), em Três Poços, em Volta Redonda.