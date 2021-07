Plantando Cidadania vai oferecer serviços para a população

Criado pela Smac, projeto vai disponibilizar a emissão de documentos para os moradores de Volta Redonda

Os moradores de Volta Redonda, principalmente aqueles que utilizam a rede de assistência social do município, poderão fazer seus documentos pessoais de forma gratuita na próxima semana, entre os dias 26 e 30, das 9h às 16 horas. A iniciativa, do projeto “Plantando Cidadania”, é da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (SMAC) e será realizada em parceria com o Detran, Fundação Leão XIII e a Junta Militar.

Entre os documentos que poderão ser feitos estão: carteira de identidade, CPF, certidões de nascimento, casamento e óbito, além do certificado de reservista. As pessoas deverão procurar os Centros de Referência em Assistência Social (Cras) mais perto da sua residência, o Centro de Referência Especializada em Assistência Social (Creas) e o Centro de Referência Especializado para população em situação de rua Uhady Nars, o Centro Pop. Lá elas receberão um encaminhamento para os órgãos onde deverão fazer seus documentos.

De acordo com o secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, prioritariamente serão atendidas as pessoas que já utilizam a rede de assistência social do município.

“Queremos beneficiar o maior número de pessoas possível, mas vamos atender primeiramente aquelas já estão inseridas na nossa rede de assistência social. Sabemos que a falta de documento dificulta muito a vida dessas pessoas, tanto para voltar ao mercado de trabalho ou mesmo para ter acesso aos programas sociais. Queremos facilitar a vida desses cidadãos e o ponto de partida é garantir que elas tenham documentos”.