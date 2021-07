Polícia Civil e Militar prendem suspeitos de matar sitiante em Valença

Policiais civis e militares prenderam no final da madrugada desta terça-feira, um fazendeiro, de 53 anos, e seu empregado, de 42 anos, condenados pelo assassinato de um sitiante, em 2010, no bairro Serra da Glória, em Valença.

Os dois foram presos na Fazenda Santa Cruz do Amparo, na zona rural de Santa Rita do Jacutinga, no Sul de Minas. Segundo os agentes, o crime ocorreu por disputa de terras. Os dois condenados tem pena de 23 anos, oito meses e 15 dias de prisão. O corpo da vítima foi esquartejado e atirado num lago.

Os dois foram sentenciados por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Os condenados foram encaminhados ao sistema penitenciário do estado. Foto: Sandro Barra