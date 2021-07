Webinário destacou papel do diálogo e da escuta no acolhimento de pessoas e na construção de políticas públicas preventivas

O seminário online promovido pela Coordenadoria Municipal de Prevenção às Drogas (CMPD), realizado do dia 12 de junho ao dia 14 deste mês, alcançou mais de 1,2 mil visualizações. O evento foi gratuito e reuniu especialistas nas áreas de prevenção e combate às drogas. Durante o webinário, que contou com apoio da ABEAD (Associação Brasileira de Estudos do Álcool e outras Drogas), os participantes destacaram o papel do diálogo e da escuta no acolhimento de pessoas e na construção de políticas públicas preventivas.

A coordenadora municipal de Prevenção às Drogas, a médica Neuza Jordão, comemorou os números e lembrou que o objetivo do seminário online foi criar uma grande rede de troca de conhecimentos.

“Nós tivemos mais de 1,2 mil visualizações nas palestras que trataram sobre todos os temas dentro da prevenção às drogas. Uma abrangência incrível e que tiveram uma repercussão até internacional. Gostaria de agradecer a todos os participantes, aos excelentes professores e doutores que cederam seu tempo e um pouco de seus conhecimentos para discutirmos a prevenção a esta doença, que é uma doença social; o uso e abuso de álcool e outras drogas”, destacou Neuza Jordão.

A médica disse que a CMPD tem buscado fortalecer a rede de atuação, principalmente no aspecto da prevenção.

“O que costumamos falar é a importância do ‘se chegar antes’. Se você focar somente nas drogas, você não cuida das pessoas. O Poder Público, através das Secretarias de Saúde; Esporte e Lazer; Educação e de Políticas para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos (SMIDH), Cultura e a Coordenadoria Municipal da Juventude, tem feito este papel”, enfatizou.