FERJ convoca clubes da Série B2 para arbitral na próxima terça-feira

Nesta quarta-feira (21 de julho), a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), por meio do presidente Rubens Lopes, enviou o edital de convocação aos clubes da Série B2 do Campeonato Carioca para o arbitral com data a ser realizado na próxima terça-feira, 27 de julho de 2021.

O texto do arbitral diz o seguinte:

“Ficam os Clubes da Série B2 de Profissionais devidamente licenciados, além do Representante da Categoria de Atletas, na forma dos artigos 59 e 60 do Estatuto, convocados para participarem da Reunião do Conselho Arbitral a ser realizada no dia 27 de julho de 2021 (terça-feira), às 14:30h, na sede da FERJ localizada na Av. Professor Manoel de Abreu, nº 76, Maracanã, Rio de Janeiro/RJ, com o objetivo de tratar da seguinte ordem do dia:

1) Regulamento do Campeonato Estadual da Série B2 de Profissionais de 2021.

2) Sorteio da Tabela do Campeonato Estadual da Série B2 de Profissionais de 2021.

3) Assuntos Gerais.

Os filiados deverão se fazer representar por apenas 01 (um) representante, preferencialmente seu presidente, ressaltando-se que além das medidas já adotadas de sanitização ambiental, distanciamento, uso de máscaras, disponibilização de álcool gel e outras, de acordo com as recomendações das autoridades de saúde no combate à disseminação da COVID-19, todos os participantes deverão, ao chegar à FERJ, ser submetidos ao questionário clínico epidemiológico e teste rápido de swab nasal (exceto os que comprovarem teste similar não reagente realizado nas últimas 48h ou que já tenham se recuperado de infecção por Covid-19) para detecção de Ag do Sars.CoV.2, sendo imperativo para a entrada nas dependências a ausência de dados sugestivos de contagiosidade.

Rio de Janeiro, 21 de julho de 2021.

RUBENS LOPES DA COSTA FILHO

PRESIDENTE”

Os clubes credenciados para participar da Série B2 em 2021 são: Arraial do Cabo/Araruama (Arraial do Cabo), Barra da Tijuca (Rio de Janeiro), Barra Mansa (Barra Mansa), Bonsucesso (Rio de Janeiro), Campos (Campos dos Goytacazes), Casimiro de Abreu (Casimiro de Abreu), Ceres (Rio de Janeiro), Mageense (Magé), Queimados (Queimados), Tigres do Brasil (Duque de Caxias), o campeão da Série C em 2021 e o vice-campeão da Série C 2021. Vale ressaltar que o Casimiro de Abreu divulgou nota oficial em suas redes sociais informando desligamento do clube em competições profissionais.

