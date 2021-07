Policiais militares receberam uma informação na manhã desta quarta-feira, por volta das 11h15min, sobre três suspeitos que estariam armazenando drogas em uma área de mata da Rua José Simeão de Avelar, no bairro Nossa Senhora de Santana, em Barra do Piraí.

Os agentes foram até o local, mas não encontraram os suspeitos. Após minuciosa procura os policiais apreenderam 263 pinos com pó branco, 778 pinos com pó branco, três rádios transmissores Boafeng com base, uma balança de precisão e três bolsas com pinos para embalar drogas.

O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí.