Cumprindo uma agenda técnica do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro (CRO-RJ), o Centro de Especialidade Odontológica Almyr Marassi de Porto Real (CEO), recebeu na tarde desta quarta, 21, o presidente do CRO-RJ, Altair Dantas de Andrade, e a Vice-presidente do Conselho Federal de Odontologia (CFO), Tessa de Lucena Botelho.

Segundo o diretor de Odontologia de Porto Real, Fábio Ghetti Rodrigues, os representantes visaram conversar com os profissionais da odontologia sobre as demandas Municipais, bem como, averiguar as diversas situações de trabalho, como: comprovação das duas doses das vacinas contra a Covid-19 nos profissionais; utilização de equipamentos de proteção individual e as condições de trabalho dentro das unidades.

“Em nome do Prefeito Alexandre Serfiotis e de todos os profissionais de odontologia, quero agradecer a presença dos diretores, que se colocaram à disposição da cidade no atendimento das demandas necessárias”, destacou Fábio.